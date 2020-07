2016-03-10 145761017610

Pięć godzin zabawy, pytań, zagadek, ale nie tylko. Na pewno będzie bardzo szczecińsko. A tak ogólnie... czeski film!

Kapitan Gowin pyta o pisarzy, Michał wymyślił, aby odgadnąć piosenkę po jednym słowie, Katarzyna spyta o znany kabaret. A Agata? Agata wróciła z Pragi i przywiozła czeskie zagadki. Jej prascy przyjaciele po czesku opowiadają o filmach, a Waszym zadaniem będzie powiedzieć, co to za produkcje.



W niedzielę 5 lipca, ważna data w historii Szczecina, dlatego dużo tym razem zagadek szczecińskich. Jest okolicznościowy miks, szczecińskie "kto to mówi", będą też pytania o osiedla i szczecińska zagadka od pana Marcina.



Miks okolicznościowy - trzeba odgadnąć nazwę wykonawcy i tytuły piosenek.

I kto to mówi? - podać imię i nazwisko człowieka.

Miks bajek - podać tytuły bajek.



Czekamy na Wasze telefony od 10 do 15 pod numerem 510 777 222.