Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa wyjaśnianie przyczyn wybuchu w jednym z domów w miejscowości Szadzko niedaleko Stargardu. Przed północą eksplodowała tam butla z gazem, doszło do pożaru.

Jak informuje straż, czterech mężczyzn zostało rannych i trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło w domu wielorodzinnym. Obecnie nie może być on użytkowany. Z ogniem walczyło sześć zastępów strażaków.