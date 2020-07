Fot. pixabay.com / Santa3 (CC0 domena publiczna)

W Międzyzdrojach ruszyła wakacyjna nauka jazdy na deskorolce.

Jak mówi Sebastian Stenka ze Stowarzyszenia Sportowego Switch, w zajęciach może wziąć udział każdy.



- Od osoby, która pięć minut wcześniej dostała paczkę z deską od kuriera i nie wie do końca jak stanąć, która noga ma być z przodu, jak łapać balans; po osoby, które jeżdżą dwa-trzy lata i dochodzą do etapu irytacji, że nie ma u nich progresu - tłumaczy Stenka.



Na miejscu dostępne będą także kaski i deskorolki. Tych, którzy opanują podstawy, czekają kolejne wyzwania.



- Obroty deskorolki, podskoki na deskorolce, podskoki z deskorolką, bo jeśli jest pojętna osoba i chce się nauczyć, to jest w stanie po trzech dniach nauki zjechać na rurce w skateparku - zapewnia Stenka.



Bezpłatne zajęcia będą odbywały się przez całe wakacje w każdy piątek, sobotę oraz niedzielę po godzinie 10 w Skateparku w Międzyzdrojach. Projekt "Zostań skaterem w trzy dni" powstał we współpracy Akademii Deskorolki, Stowarzyszenia Sportowego Switch i Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.