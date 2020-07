Zmiany na ul. Szafera, komunikacja miejska inaczej

Otwarcie tej części ulicy spowoduje też zmiany w komunikacji miejskiej. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Uwaga kierowcy: od poniedziałkowego poranka będzie można przejeżdżać w obu kierunkach częścią ul. Szafera między Rondem Olszewskiego a rondem Olimpijczyków na Osiedlu Zawadzkiego.

Otwarcie tej części ulicy spowoduje też zmiany w komunikacji miejskiej. O tym czego będą dotyczyły zmiany informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg.



- Zmiany będą dla linii 53 i 80. Są podyktowane również otwarciem ul. Grota-Roweckiego. To pozwala na powrót na stałe trasy - mówi.



Otwarcie przejazdu między Wojska Polskiego a ulicą Zawadzkiego to ułatwienie. Niestety, kierowców czekają też inne mniej korzystne rozwiązania.



- Otwarcie ul. Szafera spowoduje zamknięcie ul. Jarzyńskiego. Prace przeniosą się w tamten rejon - dodaje Pieczyńska.



Dodatkowo ulicą Szafera od dziś nie przejedziemy od Ronda Olimpijczyków aż do skrzyżowania z Szeroką i Modrą czyli do mini ronda na Krzekowie.



W związku z przywróceniem ruchu na ul. Szafera (odcinek od ronda Olszewskiego do ronda Szczecińskich Olimpijczyków) oraz na ul. Roweckiego z dniem 6.07.2020 (dla linii nocnych od nocy 6/7.07.2020) nastąpią zmiany w kursowaniu linii 53, 80, 529 i 531.



Autobusy linii 53 skierowane zostaną stałą trasą przez ul. Szafera i Zawadzkiego (w obu kierunkach) oraz przez ul. Roweckiego (w kierunku Pomorzan) według stałego rozkładu jazdy. Kursy realizowane tymczasowo od/do przystanku „Romera” wykonywane będą od/do przystanku „Zawadzkiego”. Dodatkowo uruchomiony zostanie przystanek „Rondo Olszewskiego” w obu kierunkach.



Autobusy linii 80 skierowane zostaną stałą trasą przez ul. Szafera i Zawadzkiego (w obu kierunkach) według nowego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

Autobusy linii 529 i 531 skierowane zostaną stałą trasą przez ul. Szafera i Zawadzkiego (w obu kierunkach) według stałego rozkładu jazdy.



Przystanek „Rondo Olszewskiego” w kierunku Stoczni Szczecińskiej, Ludowej, Jaworowej, Osiedla Bukowego (nr 31341) tymczasowo zlokalizowany będzie w ciągu ul. Szafera przed rondem Olszewskiego.



Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Berlinga” (nr 36511) na „Walentynowicz”.



ORGANIZACJA RUCHU

Odcinek Wojska Polskiego - Rondo Olimpijczyków: udostępniony zostanie jeden pas w górę na nitce prawej oraz jeden w dół na nitce lewej. Umożliwi to przejazd na odcinku Zawadzkiego – Wojska Polskiego.



Piesi będą poruszać się po chodniku po lewej stronie.



Odcinek Rondo Olimpijczyków do skrzyżowania z Szeroka /Modra oraz ulica Jarzyńskiego zostają zamknięte dla ruchu.



Relacja Modra – Szeroka będzie działa bez zmian.



Utrudnienia na ulicy Romera.



Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.