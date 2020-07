Konkurs na piosenkę o Szczecinie. W niedzielę poznamy zwycięzcę

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z początkowych dwudziestu sześciu zostało sześcioro, ale zwycięzca może być tylko jeden. Triumfatora pierwszej edycji konkursu Music Szczecin Net - na autorską piosenkę o naszym mieście - poznamy podczas wirtualnych 75. urodzin Szczecina.

Jak mówi Jacek Porada, jeden z organizatorów, atrakcji nie zabraknie. - Odbędą się w internecie. Urodziny Szczecina organizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną będą trwały od godzin przedpołudniowych do popołudniowych, więc przynajmniej 8-9 godzin atrakcji w sieci. Tam też znajdzie się miejsce na podsumowanie tego konkursu - dodaje Porada.



Najlepszego wykonawcę wybierze trzyosobowe jury.



- Dostojne jury. W składzie jest Ryszard Laoszewski, znany kompozytor i autor tekstów. Piotr Szulc, propagator muzyki klasycznej i na pewno wszyscy kojarzą Waldemara Baranowskiego. To jest gitarzysta szczecińskiej formacji After Blues - kontynuuje Porada.



Zwycięzca otrzyma dwa tysiące złotych, a pozostała piątka - po tysiąc złotych.