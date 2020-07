Wrocław ma swoje krasnale, a Szczecin Gryfusy [ZDJĘCIA]

Dziesięć figur szczecińskich Gryfusów stanęło przy fontannie Bartłomiejce na Jasnych Błoniach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziesięć figur szczecińskich Gryfusów stanęło przy fontannie Bartłomiejce na Jasnych Błoniach. To jedna z wielu atrakcji przygotowanych z okazji 75. urodzin Szczecina.

Figury były malowane m.in. przez zawodników Pogoni Szczecin, członków zespołu Szczecinianie i Wojciecha „Brodę” Czajkowskiego.



- Bardzo fajny pomysł. Gryfus to symbol naszego Szczecina. Dziecko od małego w przedszkolu się uczy i uwielbia to, więc jest obłędnie, fajnie - mówi mama jednego z maluchów.



- Bardzo mi się podoba ta inicjatywa - dodała kolejna osoba.



- Wszystkie Gryfy mi się podobają, ale najbardziej te z odcieniem niebieskiego. Kojarzą się z wodą - przyznała szczecinianka.



- Słowianin jest współtwórcą tego przedsięwzięcia - mówi Jacek Janiak, dyrektor Domu Kultury Słowianin. - Podchwyciliśmy tą ideę. Nazywa się Gryfus i będzie zdobiła Złoty Szlak od Urzędu Miasta do Zamku Książąt Pomorskich. Dużo wcześniej we Wrocławiu były krasnale, ale jeżeli będą takie figurki, to mam nadzieję, że przyjeżdżający w wakacje turyści chętnie zrobią sobie fotkę i będzie głośno, że w Szczecinie zdarzyło się coś fajnego. Potem wrócą na podwórka czy do instytucji, która to wszystko przygotowywała.



Każda z figur Gryfusa ma 180 cm wzrostu.