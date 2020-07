Z okazji 75. urodzin polskiego Szczecina pod Pomnikiem Czynu Polaków trójka hejnalistów odegrała hymn miasta.

Zaraz potem grupa wielu muzyków odegrała hymn w aranżacji jazzowej. Kierował nią znany szczeciński saksofonista, Sylwester Ostrowski.- Bardzo mi się podobało połączenie grupy dętej i jazz bandu. Zrobili to w wykwintny sposób. - W takim wykonaniu jeszcze hymnu Szczecina nie słyszałam. - Jestem rozczarowana. Myślałam, ze będzie to coś ciekawszego. Nie ma na co patrzeć. - Bardzo ładna pogoda, widać: jazz rozkwita w mieście Szczecinie - mówili uczestnicy wydarzenia.Po odegraniu hymnu prezydent Piotr Krzystek złożył kwiaty pod pomnikiem Trzech Orłów.