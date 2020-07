Pierwszego powojennego prezydenta wspomina jego wnuk

W niedziele wypadają 75. urodziny polskiego Szczecina. Pierwszym powojennym prezydentem naszego miasta został Piotr Zaremba.

Jak mówi jego wnuk, Krzysztof Zaremba, przygotowania do objęcia władzy trwały jednak już dużo wcześniej.- Historia sięga roku 1942, gdy mój dziadek dostał zlecenie od struktur polskiego państwa podziemnego, dziadek działał w nich w Poznaniu, o rekonesans i przygotowanie danych do polskiego stanowiska na planowaną, powojenną konferencję pokojową - wyjaśnia Krzysztof Zaremba.Jak dodaje, Piotr Zaremba potraktował zadanie bardzo poważnie.- Dziadek poświęcił Szczecinowi bardzo wiele uwagi, od 1942 roku prenumerował Pommersche Zeitung, bywał tu kilkukrotnie i 28 kwietnia, czyli w dwa dni po zdobyciu Szczecina zostaje wciągnięta polska flaga - dodaje.Piotr Zaremba pełnił urząd do 1950 roku. Zmarł w 1993 roku w Szczecinie.