Nożownikowi z Gryfina grozi dożywocie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W klatce schodowej zaatakował nożem mieszkańca. Przestępca spod Gryfina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku w jednym z budynków w miejscowości Kolbacz. Napastnik zaczaił się na mieszkańca. Zadał mu cios nożem w okolice łopatki, po czym wyrzucił na schody narzędzie zbrodni i uciekł. Pogotowie powiadomili mieszkańcy, którzy udzielili pomocy pokrzywdzonemu. Trafił do szpitala.



Policjanci zatrzymali podejrzanego. Przyznał się do winy. Sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Prokuratura nie informuje o motywie. Przestępcy grozi dożywocie.