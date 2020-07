Mistrzostwa Polski na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chcą się rozwijać i walczyć o punkty rankingowe. Ponad setka dzieci do lat 12 bierze udział w Mistrzostwach Polski, które rozpoczęły się na kortach przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Młodzi tenisiści z całej Polski rywalizują w dwóch turniejach: singlowym i deblowym.- Chciałbym wygrać zawody, ale na razie nastawiam się na to, żeby wygrać pierwszą rundę - powiedział jeden z zawodników. Dobrze się tu gra i warunki są dobre - mówi zawodnik, który jest w Szczecinie drugi raz.- Najpierw musimy myśleć o tym, że nie chodzi o wygraną, ale o to, żeby się rozwijać - dodał inny uczestnik turnieju.Trenerzy Bartosz Łosiak i Wojciech Urban przyjechali z Poznania i pozytywnie oceniają korty przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.- Korty są fajnie przygotowane, nawierzchnia jest dobra. Mecze można logistycznie fajnie ułożyć. Turniej idzie sprawnie. Jest hala tenisowa i w przypadku deszczu można przenieść się na halę. Jest fajne zaplecze, biuro tenisowe. Zawodnicy mają wszystko, żeby dobrze rozegrać mistrzostwa Polski. Nic tylko grać. Pomimo pandemii młodzi zawsze byli chętni do gry. Czasami korty były zamknięte, ale był jakiś jeden czy drugi kort otwarty i próbowaliśmy grać, żeby młodzi się rozwijali - mówili szkoleniowcy.Mistrzostwa Polski do lat 12 potrwają w Szczecinie do 11 lipca.