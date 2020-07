IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i burzami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Silny porywisty wiatr i wyładowania atmosferyczne - taka pogoda czeka zarówno w poniedziałek jak i w następnych dniach turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim.

Zmienna pogoda również w Szczecinie oraz w głębi województwa. Najgorzej ma jednak być właśnie na północy. Pogoda może zrujnować plany urlopowiczów.



Do końca tygodnia będzie mocno wiało. Momentami pojawią się również deszcz i burze - zapowiada meteorolog doktor Szymon Walczakiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Nie mam dobrych wiadomości, zwłaszcza dla osób, które wypoczywają nad polskim morzem. Ten tydzień będzie z dynamiczną aurą, temperatura nie będzie za wysoka. Dzisiejszy dzień jest przykładem tego, co prawdopodobnie będzie nas czekało w najbliższym czasie - mówi Walczakiewicz.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



Do tej pory do usuwania skutków silnego wiatru strażacy wyjeżdżali kilka razy, głównie w pasie nadmorskim. Usuwali między innymi drzewo, które zwaliło się na drogę między Międzyzdrojami a Wisełką.