Przebudowaną ul. Szafera przejedziemy dopiero w przyszłym roku [ZDJĘCIA]

Od poniedziałku można już przejeżdżać w obu kierunkach - między rondem Olszewskiego a rondem Olimpijczyków - ulicą Szafera w Szczecinie.

Na swoje stałe trasy wróciły też autobusy komunikacji miejskiej linii 53 i 80. Tak samo jak nocne 529 i 531. Budowa nowej ulicy oraz pętli tramwajowo-autobusowej trwa jednak nadal.Od strony Wojska Polskiego przed Torem Kolarskim też trzeba uważać - mówi Paweł Knap, dyrektor Spółki Eurovia, która realizuje kontrakt. - Jarzyńskiego zamknięta jest i w dniu jutrzejszym, będziemy frezować jezdnię główną do Romera i kontynuować roboty do ronda Olimpijczyków - dodaje Knap.- Od strony Bezrzecza w ulicę Szafera też już wjeżdżać nie można - mówi Knap. - Tam jest pętla tramwajowo-autobusowa do wykonania, szereg pali pod zbiornik, płyta denna, potężne trzy zbiorniki retencyjne.Co ważne, dojazd do hali widowiskowo-sportowej będzie utrzymany. Cała inwestycja powinna być gotowa już w połowie przyszłego roku.