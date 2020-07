Mniej więcej o godzinie 18 zamykana będzie część autostrady A6, między Węzłem Kijewo a zjazdem na Dąbie w kierunku Świnoujścia.

Podczas poniedziałkowego wypadku samochód ciężarowy przebił się przez bariery energochłonne, zjechał po skarpie i wpadł do rzeki Płonia.



Już teraz rozpoczęły się przygotowania do jego wyciągnięcia. Podczas tej operacji na 2-3 godziny droga będzie niedostępna dla ruchu. Trzeba będzie korzystać z objazdów. W stronę Świnoujścia policja będzie kierowała samochody na drogę krajową nr 10 i dalej przez Węzeł Stargard Wschód, DK20 do "chociwelki" i węzła Rzęśnica. Ze Stargardu trzeba będzie jechać przez Dąbie i ulicą Nowoprzestrzenną oraz Węzeł Dąbie.