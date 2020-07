Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Biuro do Spraw Obsługi Wyborców w Urzędzie Miasta w Szczecinie będzie czynne do czwartku, do godziny 19.

To przez duże zainteresowanie mieszkańców miasta i kolejki, jakie urzędnicy obserwują od początku zeszłego tygodnia.



We wtorek mija termin dopisania się do spisu wyborców. Do piątku natomiast można odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Filia Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ulicy Rydla będzie czynna do 15.30.