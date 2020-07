Wakacje w dobie pandemii. Szczecinianie zwiedzają region [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecinianie w te wakacje stawiają na zwiedzanie regionu. Większym niż zwykle zainteresowaniem cieszą się południowe zakątki województwa.

Tak jest w Muzeum Regionalnym w Cedyni, które z mikrofonem odwiedziła Katarzyna Świerczyńska.



- Zauważamy wzrost odwiedzin ze Szczecina. Szczecin na nowo odkrywa południe swojego województwa. Cedynia ma najbardziej ukośny rynek w Polsce, jest niezwykle bogata w historie, ale też w przyrodę. Tutaj też, bardzo niedaleko, jest drugie co do wielkości w Europie cmentarzysko mamutów - mówi Ryszard Matecki, Muzeum Regionalne w Cedyni.



- Zabrałem wnuki do muzeum, żeby zobaczyły jakie tu zostały pamiątki po zwycięskiej bitwie Mieszka I nad wojskami Hodona. To taka lekcja historii - opowiada jeden ze zwiedzających.



Muzeum Regionalne w Cedyni jest otwarte od wtorku do soboty w godzinach od 9:00 do 16:00. Można w nim obejrzeć m. in. stałą wystawę zatytułowaną "Z dziejów Cedyni i okolic". Jednym z ciekawszych eksponatów jest fragment ciosu mamuta znaleziony w pobliskim Bielinku.