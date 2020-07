Cyber-złodziej przed sądem

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Włamał się na internetowe konta i dzięki temu okradł kilkadziesiąt osób - przestępca z Choszczna stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Złodziej działał przez dwa miesiące ubiegłego roku. Łamał zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych, a potem - wykorzystując wizerunek pokrzywdzonych oraz ich dane - uzyskiwał dostęp do kodu BLIK. Dzięki temu wypłacał pieniądze z bankomatów. Tak okradł łącznie ponad 40 osób z regionu i całego kraju.



Podejrzany nie był dotąd karany. Na wniosek prokuratora, sąd umieścił go w areszcie tymczasowym.



Teraz grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia jak i jego koledze, który pomagał podejrzanemu w kilku przestępstwach.