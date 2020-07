Szpital Wojskowy przygotowany na ew. drugą falę zakażeń

Szpital Wojskowy w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

109. Szpital Wojskowy w Szczecinie przygotowuje się do ew. jesiennej fali zakażeń koronawirusem.

O tym, że powinniśmy się przygotować, że po lecie wirus ponownie zaatakuje ze wzmożoną siłą mówił m.in. minister zdrowia, Łukasz Szumowski.



Zapowiedział, że po wakacjach mogą wrócić rygorystyczne obostrzenia, które mają zapobiegać przenoszeniu się patogenu.



Jesteśmy przygotowani na taką sytuację - mówi Piotr Kornak, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.



- Myślimy o tym, miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle jak się mówi, ale trzeba brać pod uwagę, że będzie druga fala i może być niewesoło. Jesteśmy zabezpieczeni do przyjmowania pacjentów z covid, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia mamy część stanowisk do tego przygotowanych, na szczęście nie musimy tego używać, ale co będzie, czas pokaże - powiedział.



Minister Szumowski dodał, że druga fala zachorowań na COVID-19 może przyjść razem z sezonem grypowym.