Stowarzyszenie "Carpe Diem" szuka najpiękniejszego ogrodu

To miał być niewielki, lokalny konkurs, który przerodził się w globalny plebiscyt. Stowarzyszenie "Carpe Diem" z Dobrej szuka najpiękniejszych ogrodów i zachęca do wysyłania ich fotografii.

Organizatorzy czekają na zdjęcia od właścicieli ogrodów, ale można także przesyłać fotografie miejsc, które po prostu czymś nas zachwyciły.Poza zgłoszeniami z regionu i Polski do stowarzyszenia dotarły wiadomości między innymi z Australii, Skandynawii czy kilku europejskich państw - mówi Izabela Dryjańska z "Carpe Diem".- Mamy ogród z Australii, Bułgarii, mamy ogrody walijskie, szwedzkie, ale też ogrody z naszej gminy czy z lubelskiego, mazowieckiego, ale nie mamy ogrodów szczecińskich, więc serdecznie zapraszamy do zgłaszana ogrodów stąd - zachęca Dryjańska.Konkurs potrwa do 16 września. Ogród, który wygra stanie się bohaterem specjalnie nakręconego teledysku. Szczegóły można znaleźć na facebookowej stronie stowarzyszenia "Carpe Diem".