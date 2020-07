Zlot Zimnowojenny w Kołobrzegu. Start imprezy już w sobotę

Rok 2018. Zlot Zimnowojenny w Podborsku, koło Białogardu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego przygotowuje się do pierwszego wydarzenia historyczno-rekonstrukcyjnego od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii.

Już w najbliższą sobotę rozpocznie się szósta edycja Zlotu Zimnowojennego. To wydarzenie zostało przeniesione z terenu bazy atomowej w Podborsku do kołobrzeskiego portu jachtowego.



O tym, jakie atrakcje będą czekać na zwiedzających mówi Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego. - Mamy dwie strefy wydzielone. Pierwsza strefa rekonstrukcyjna - największa, tam będą zainstalowane stanowiska grup rekonstrukcyjnych. Mamy 60, 70 rekonstruktorów. Tam będzie ponad 20 pojazdów do zobaczenia. W drugiej strefie edukacyjnej będziemy mogli zobaczyć wystawę, choćby poświęconą lotniskom radzieckim na terenie województwa zachodniopomorskiego - zapowiada Gładysiak.



Ze względów epidemiologicznych, na terenie każdej z dwóch stref będzie mogło jednorazowo przebywać maksymalnie 150 osób. Także z uwagi na ograniczenia, tegoroczna edycja imprezy została wydłużona do dwóch dni. Zlot rozpocznie się w sobotni poranek i potrwa do niedzielnego popołudnia.