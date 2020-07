RSnW: zapowiada się rekordowa frekwencja w II turze

Frekwencja w Polsce podczas pierwszej tury wyborów wyniosła 64,5 procent. W Szczecinie ponad 67 procent. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Po tym, co obserwujemy w ostatnich dniach zainteresowanie wyborami jest ogromne - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" Rafał Miszczuk - pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. organizacji wyborów.

Jego zdaniem w drugiej turze wyborów w Szczecinie może wziąć udział jeszcze więcej osób niż w pierwszej.



- Nieustające kolejki, które spowodowały to, że wydłużyliśmy pracę biura ds. wyborów, codziennie, oprócz piątku do godz. 18. Ponad 6,5 tysiąca zaświadczeń o prawie do głosowania, które pobrali mieszkańcy, tak, aby na wakacje spokojnie wyjechać i zagłosować w miejscu, w którym się będą znajdowali. Liczymy, że pobijemy rekord frekwencji w drugiej turze - powiedział.



Anna Sienkiewicz, komisarz wyborczy z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie wyjaśniała do czego uprawnia zaświadczenie wyborcze.



- W zasadzie w każdym obwodzie głosowania na terenie kraju z takim zaświadczeniem możemy pójść i na tej podstawie zagłosować w miejscu, w którym czasowo przebywamy czy to z powodu urlopu czy innej okoliczności, że w dniu wyborów nie możemy być w miejscu, w którym jesteśmy w stałym rejestrze wyborców - dodała Anna Sienkiewicz.



Frekwencja w Polsce podczas pierwszej tury wyborów wyniosła 64,5 procent. W Szczecinie ponad 67 procent.