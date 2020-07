Do Dębic wraca przychodnia. To możliwe dzięki współpracy gminy Maszewo i szpitala MSWiA w Szczecinie.

Przychodni we wsi Dębice nie było przez dwa lata z powodu śmierci lekarza. Teraz szczeciński szpital przy ul. Jagiellońskiej zapewni lekarza dwa razy w tygodniu - mówi burmistrz Maszewa, Paweł Piesio.



- Gmina Maszewo ma w tej chwili dwie przychodnie - obie w Maszewie. Dębice jest to druga, co do wielkości miejscowość w gminie. Myślę, że w jakimś stopniu uda się odciążyć nasze maszewskie przychodnie, bo są przeładowane. Na pewno wielu mieszkańców będzie miało bliżej, nie będą musieli dojeżdżać do przychodni w Maszewie czy w Nowogardzie - podkreśla burmistrz Piesio.



Gmina Maszewo, a konkretnie: wieś Dębice od 1 września będzie mieć też żłobek.