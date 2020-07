Gratka dla samorządów: 100 mln zł dofinansowania na drogi

Rusza kolejna edycja programu budowy i remontów dróg lokalnych. W województwie zachodniopomorskim przeznaczonych na ten cel zostanie ponad 105 milionów złotych.

Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów z naszego regionu.- Wsparcie jest intensywne i bogate, samorządy chętnie z tego korzystają. Wkład własny, który samorządy muszą zgromadzić to - podobnie jak w latach ubiegłych - kwota dofinansowania do 80 procent. Zachęcamy do składania ofert i uczestnictwa w konkursie - mówi wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.W ostatniej edycji Funduszu Dróg Samorządowych przebudowanych i wyremontowanych w naszym regionie zostało ponad 100 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Kwota na ten cel w ostatnim roku przekroczyła 100 milionów złotych.