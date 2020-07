Dzieci uczą się zdrowej diety na sportowych półkoloniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

O prawidłowej diecie, higienie i aktywności fizycznej uczyły się w czwartek dzieci w Komarowie pod Goleniowem. Odbyło się tam spotkanie uczestników sportowej półkolonii z przedstawicielem NFZ-u, który tłumaczył, w jaki sposób należy dbać o zdrowie.

- Żeby być zdrowym trzeba myć ręce i zęby, zdrowo się odżywiać. W piłkę ręczną warto grać dla sportu, tak dla zabawy - mówili najmłodsi.



- Chodzi o to, aby ten sport współgrał ze zdrowym stylem życia - zapewniał Piotr Bromber, pełniący obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- My od 2012 roku generalnie prowadzimy zajęcia z piłki ręcznej, oprócz tego robimy sporo różnych wydarzeń, które mają właśnie związek z tym wszystkim, co jest ważne dla sportowca, czyli higieniczny tryb życia, zdrowe odżywianie - podkreśla Anna Biały, koordynatorka Enea Handball Akademia.



NFZ zapowiedział, że takie spotkania będą odbywać się częściej. Ma to być sposób na przekazanie wiedzy dzieciom, które nie mieszkają w dużych miastach.