Pływająca wizytówka miasta zaprasza na ostatni rejs

To historyczny i sentymentalny, bo i ostatni rejs, w którym już w sierpniu, każdy może wziąć udział. Chodzi o morską podróż szczecińskim jachtem "Magnolia", który to wybiera się na zasłużoną emeryturę - po 54 latach pracy.

Jednostka typu Vega ma bardzo bogatą historię - mówi Małgorzata Miszczuk z Żeglugi Szczecińskiej. - Została zwodowana w 1966 roku na terenie Morskiej Stoczni Jachtowej, która działała na szczecińskim Golęcinie i do dziś jednostka dumnie reprezentuje Szczecin. Śmiało możemy powiedzieć, że to taka pływająca wizytówka miasta.Ale "Magnolia" zasłużyła już na emeryturę, jednak zanim to nastąpi zabierze chętnych w pożegnalny rejs. - Zapraszamy wszystkich na rejs po Bałtyku między 8 a 16 sierpnia. Są jeszcze wolne miejsca i można zaciągnąć się na pokład. Wystarczy wysłać do nas mejla i zgłosić się pod adresem rekrutacja@centrumzeglarskie.pl.Po wszystkie rejsowe szczegóły klikajcie na centrumżeglarskie.pl

Na jej pokładzie szkoliły się setki młodych adeptów Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami. "Magnolia" startowała w wielu regatach, zlotach i rejsach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. To jednostka z bujną historią. W 1975 roku kpt. Zdzisław Paska odbył na niej rejs do Archangielska, zawijając w drodze powrotnej do Murmańska. Było to pierwsze od 1917 roku wpłynięcie jachtu zagranicznego na teren ZSRR. "Magnolia" w 62 dni pokonała wówczas ponad pięć tysięcy mil morskich. A już zaledwie trzy lata później jednostka bez silnika opłynęła Islandię.