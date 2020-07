RSnW: Ostatnia prosta kampanii. Eksperci komentują

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To już ostatnia szansa na przekonanie Polaków do głosowania. O ostatniej prostej kampanii wyborczej rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W niedzielę wybierzemy prezydenta. O fotel głowy państwa walczą urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Według sondaży, walka jest zacięta. O tym, kto zostanie prezydentem może zdecydować kilkadziesiąt tysięcy głosów.



- Polacy w pierwszej turze pokazali, kto powinien zostać prezydentem - mówił prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Zupełnie inaczej rysuje się sytuacja dzisiaj, kiedy to głosy, które padły na innych kandydatów mogą zadecydować o tym, czy ten, który zdobył taką przewagę w pierwszej turze, wygra w drugiej.



- Kandydaci od kilku tygodni powtarzają to samo - dodawał Sebastian Drobczyński, ekspert w dziedzinie marketingu politycznego. - Pytanie tylko czy ci, którzy są neutralni, jeszcze słuchają i czy w ogóle jeszcze mają ochotę słuchać, bo tu powinniśmy postawić pytaniem, czy ludzie nie są już znudzeni kampanią wyborczą. Ona nie trwa miesiąc czy dwa. W przypadku prezydenta ona trwa pięć lat. Podobnie jak Rafała Trzaskowskiego, który cały czas jest aktywnym politykiem. On również się promuje. W tej kwestii może być zmęczenie. Pytanie czy ludzie już nie są zmęczeni i już mnie mają tego dosyć.



II tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę. Od piątku od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza.