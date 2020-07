Kolejny etap inwestycji na węźle Granitowa. Sprawdź co się zmieni

Od soboty będzie łatwiej podróżować miedzy centrum Szczecina a Podjuchami, Żydowcami i Kluczem. Na budowie węzła Granitowa rozpoczyna się kolejny etap inwestycji, który potrwa około dwóch miesięcy.

Niemal w tym samym miejscu trwa przebudowa mostu nad Regalicą, ale to nie spowoduje utrudnień dla kierowców.- W obu kierunkach - od sobotniego poranka - będzie można ponownie przejeżdżać ulicą Krygiera - zapowiada dyrektor kontraktu Piotr Arabczyk. - Będzie możliwy prawoskręt ulicą Granitową, w kierunku hotelu Panorama, lewoskręt będzie zablokowany. Z Granitowej będzie można skręcić tylko i wyłącznie w Krygiera - dodaje Arabczyk.A co z mostem nad Regalicą? - Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy rozbiórkę obiektu mostowego, prace powinny potrwać około 100 dni i w tym czasie rozpoczynamy wykonywanie nowego mostu - tłumaczy Arabczyk.Ulica Granitowa będzie zamknięta na odcinku miedzy Krygiera a Złotą. Do Zdrojów nie dojedziemy, ale komunikacja miejska kursować będzie jeszcze bez zmian. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Granitowej z Marmurową będzie działała jak dotychczas.