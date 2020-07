"Wyborcy zadecydują czy chcą Polski patriotycznej, czy kosmopolitycznej" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Chcemy Polski silnej i rozwiniętej gospodarczo" - tak mówił na zakończenie kampanii wyborczej poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Poseł PiS dodał, że ze strony przeciwnej była to kampania agresji i nienawiści.



- Wyborcy zadecydują czy chcą Polski patriotycznej czy też kosmopolitycznej. Czy centralny port komunikacyjny ma być w Polsce czy też w Berlinie. Wyborcy zadecydują czy wolą dobrego gospodarza, który jest zawsze na każdym miejscu i w każdej sytuacji z Polską i Polakami, czy też człowieka, który bierze w chwilach kryzysu albo zwolnienie, albo mówi: "to nie moja sprawa" lub: "zarządzanie na odległość, to moja specjalność" - komentował Dobrzyński.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka zapewniał, że nie damy - jako Polacy -zniszczyć tego, co zrobiliśmy do tej pory i wymienił szereg inwestycji realizowanych na Pomorzu Zachodnim.



- Tych infrastrukturalnych wszystkich rzeczy jak: Gazoport, Polimery, Dolna Odra, S3, DK13, DK20 czy wszystkich prorodzinnych świadczeń prodemograficznych. My tego nie oddamy, my mieszkańcy i my Polacy nie damy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby przyszedł niszczyciel - przekonywał Szałabawka.



Była to najdłuższa kampania wyborcza w III Rzeczypospolitej - komentowali wspólnie politycy Prawa i Sprawiedliwości.



W spotkaniu podsumowującym kampanię wyborczą wziął udział także wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.