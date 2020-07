Pchli targ pomysłem na integrację mieszkańców Cedyni [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W sobotę w Cedyni odbędzie się pierwszy pchli targ. Zamiast dużych imprez, z których gmina musiała zrezygnować z powodu pandemii koronawirusa, planowany jest cykl małych wydarzeń, które mają integrować sąsiadów.

- To jest taka pierwsza próba, żeby ludzi zachęcić do spotykania się. Oczywiście wszystkie zasady bezpieczeństwa będą zachowane. Będą przestrzegane odległości, płyny dezynfekujące się pojawią itd. - dodaje Ryszard Matecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni.



Na pchlim targu będzie można sprzedać czy kupić nie tylko używane rzeczy. - Wielu ludzi uprawia rękodzieło tutaj, ta gmina jest też znana z aktywności mieszkańców. Tutaj do niedawana było 12 czy 14 kół gospodyń wiejskich. Odbudowujemy te wspólnoty mieszkańców - wspomina Matecki.



Impreza zaczyna się w sobotę o godzinie 15:00 na cedyńskim Placu Wolności i potrwa do ostatniego klienta.