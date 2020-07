Franek zaprasza na swoje pierwsze urodziny. Podczas imprezy można wspomóc jego leczenie

Marszobieg, koncerty i licytacje - to wszystko dla Franka Kępy. Z okazji jego pierwszych urodzin i końcówki zbiórki na leczenia, w Przecławiu odbędzie się festyn.

Zagrają między innymi Bloco Pomerania, Fairy Ladies i dzieci ze szkoły muzycznej.Franek Kępa choruje za SMA, jego rodzice zbierają pieniądze na najdroższy lek świata. Do zebrania zostało już tylko 600 tysięcy złotych - mówi Ada Kępa, mama Franka.- To się dzieje naprawdę, jesteśmy przeszczęśliwi, jednak prosimy o dalsze wsparcie. Wspierajcie Frania na tej ostatniej prostej. Zdecydowaliśmy, że podanie leku odbędzie się w Lublinie w szpitalu. Trzymajcie kciuki i bądźcie z nami do samego końca - opowiada Ada Kępa.Impreza urodzinowa odbędzie się na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Początek zabawy o godzinie 11:00.