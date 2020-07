Kolejne osoby z koronawirusem w regionie

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy kolejne przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.­­­­

Wirusa wykryto u dziecka i kobiety w średnim wieku ze Szczecina, młodego mieszkańca Świnoujścia i kobiety w średnim wieku z powiatu stargardzkiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie wynosi 635, w tym 23 osoby zmarły.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 305 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 6 kolejnych zgonach w kraju. Łączna liczba zakażonych to 37521, zmarło do tej pory 1568 osób, a wyzdrowiało 26635.



Najwięcej przypadków - 77 - potwierdzono w województwie śląskim, 53 w Małopolsce, 45 - na Mazowszu, 43 - w Wielkopolsce, a 34 w łódzkim. 14 odnotowano w województwie lubelskim, 9 w podkarpackim, 8 w opolskim, 6 w lubuskim, po 4 w pomorskim i zachodniopomorskim, po 2 w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i podlaskim.



Ofiary śmiertelne zmarły w szpitalach w Białej Podlaskiej, Zgierzu, Siedlcach, Tychach, Turku i Mońkach. Były to osoby w wieku od 64 do 86 lat. Wszystkie miały choroby współistniejące.