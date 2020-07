Franek czeka na najdroższy lek świata. Jest już bardzo blisko [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Grali i licytowali w Przecławiu dla małego Franka Kępy. Festyn dla chłopca odbył się z okazji jego pierwszych urodzin i końcówki zbiórki na leczenie.

- Też mam Frania, który jest trzy miesiące młodszy i zastanawiam się, co ja miałabym zrobić w takiej sytuacji. Liczyłabym po prostu na dobroć ludzkich serc - powiedziała mama innego chłopca.- Dziś jest radość i ogromne wzruszenie - mówi Bartosz Kępa, tata Franka. - Miałem obawy, że ciężko będzie zebrać taką niewyobrażalną sumę. Żona była bardziej nastawiona na to, że się uda, ale wiadomo, że teraz jest końcówka i brakuje nam tylko pół miliona. Wierzymy mocno, że do środy uda się zamknąć zbiórkę i podać lek Franiowi.- Na pewno będą przepyszne i zdrowe i dadzą i nam i Frankowi dużo zdrowia - mówi kobieta, która wylicytowała borówki za 100 złotych. - Nie liczy się cena. Liczy się zdrowie Franka.Franek Kępa ze Szczecina choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jego rodzice zbierają pieniądze na najdroższy lek świata. Do zebrania zostało już tylko 600 tysięcy złotych. Wpłacić pieniądze można też na stronie siepomaga.pl . Licytacja trwa także na Facebooku, aby ją znaleźć trzeba wpisać Franek Kępa.