Poczuj się jak pilot odrzutowca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Można poczuć się jak pilot odrzutowca, skoczek spadochronowy czy też zdobywca Mount Everest. W Galerii Handlowej Turzyn otwarto pierwszy salon gier w technologii VR Planet.

Do wyboru jest 100 symulacji. - Wystarczy założyć specjalne okulary, aby przenieść się do wirtualnej rzeczywistości w 3D - mówi właściciel salonu Patryk Juszczak. - Nasze symulacje są tak obszerne i różnorodne, że jesteśmy w stanie dopasować się do każdych gustów. I 8-latek i 60-latek znajdą tu coś dla siebie. Jeżeli chodzi o płeć, to nie ma tu żadnych problemów. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni świetnie się tu bawią. Wystarczy spojrzeć na twarze tych wszystkich ludzi, którzy dziś przyszli i dziś świętują z nami nasz sukces i nasze otwarcie.



Salon VR Platnet ma ponad 270 metrów kwadratowych i 8 stanowisk do gry.