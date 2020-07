II tura wyborów prezydenckich w Szczecinie [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Lokalne wyborcze w Szczecinie otwarte punktualnie i bez problemów. W przypadku lokalu w LO nr XVI przy ul. Dunikowskiego kolejka zaczęła się ustawiać już pół godziny przed godz. 7.

Zanim członkowie otworzyli drzwi, przed budynkiem czekało ok. 30 osób. Pierwsi byli pani Barbara i pan Józef.- Trzeba to zrobić rano, jest bezpieczniej. - Mamy swojego kandydata, w naszej rodzinie panuje zgoda - powiedzieli reporterowi Radia Szczecin.Pan Stanisław, mimo, że przyszedł przed otwarciem lokalu przy ul. Dunikowskiego i tak musiał czekać - przed nim było około 20 osób.- Później będę miał czas dla siebie, lepiej od razu. Wstałem, nie ma co siedzieć w domu... Biorę udział w każdych wyborach.- A co musiałoby się stać, żeby pan nie poszedł? - dopytywał nasz reporter.- No..., musiałbym być naprawdę bardzo wściekły - odparł z uśmiechem pan Stanisław.Lokale wyborcze otwarte są do godziny 21. Do tego czasu trwa też cisza wyborcza; nie można agitować ani dyskredytować żadnego kandydata, nie można też publikować sondaży.Aby oddać głos, do lokalu wyborczego - oprócz dokumentu tożsamości - trzeba zabrać też maseczkę.