Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany mężczyzna zaatakował ratownika medycznego. Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem w centrum Szczecina.

Pogotowie otrzymało zgłoszenie o mężczyźnie, który leżał przed jednym ze sklepów. Gdy przyjechali na miejsce i próbowali go zbadać, wykręcił rękę jednemu z ratowników i go kopnął.



Na sytuację nie reagowali świadkowie zdarzenia, co więcej - wyzywali medyków.



Agresywny pacjent trafił w ręce policji.