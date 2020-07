Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprzęt czyszczący i ekspres do kawy trafił do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To prezent od firmy Bosch Polska.

Dzięki myjce wysokociśnieniowej i myjkom do szyb ratownicy będą mogli lepiej zadbać o czystość karetek.



Firma w ten sposób wspiera pogotowie w walce z koronawirusem.