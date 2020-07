Z okazji jego pierwszych urodzin organizują Zlot American Cars. W tej sposób chcą wspierać zbiórkę na leczenie chłopca, która jest już "na ostatniej prostej".

Można było m.in. wylicytować przejazdy zabytkowymi samochodami. Cały dochód z przejażdżek trafi na konto Franka Wojownika.- Chcemy zrobić tzw. American Taxi: wszystkie samochody będą mogły być wykorzystane do krótkiej przejażdżki amerykańską taksówką. Sugerujemy, żeby dawać za to jak najwięcej. Wiadomo - w szczytnym celu - mówi Igor z grupy American Cars Szczecin.Franek Kępa choruje za SMA, zbiera pieniądze na najdroższy lek świata. Do zebrania zostało pół miliona złotych.Impreza odbędzie się na Łasztowni. Start o godzinie 13.