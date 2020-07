Politycy z regionu przy urnach wyborczych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wojewoda zachodniopomorski i marszałek województwa już zagłosowali. Swój głos w Gryfinie oddał również minister Paweł Mucha.

Tomasz Hinc oddał głos w lokalu wyborczym na Gumieńcach. Jak podkreślał, cieszy wysoka frekwencja.- Ideałem w każdej demokracji byłaby frekwencja 100-procentowa. To się oczywiście nie zdarza; jest część osób, która ze swego prawa rezygnuje, do czego również ma prawo. Chciałbym, żeby frekwencja była wyższa, doświadczenie pokazuje, że zwykle drugie tury wyborów mają wyższą frekwencję - powiedział wojewoda.Swój głos oddał także marszałek województwa, Olgierd Geblewicz. Jak mówił - udział w wyborach to miły obowiązek każdego Polaka.- Zawsze zastanawiam się, czy jest to przywilej czy obowiązek. Wydaje mi się, że jest to połączenie tego i tego. Każdy, kto czuje się pełnowartościowym obywatelem z tego przywileju powinien korzystać, w tym sensie jest to obowiązek - zaznaczył marszałek.To jedne z najważniejszych wyborów po 1989 roku - uważa minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. Tuż po godzinie 11 głosował on w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gryfinie.- To są wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższego przedstawiciela państwa polskiego. Cieszę się, że tak masowo Polki i Polacy chcą brać w nich udział. Druga tura to zawsze jest ostateczne rozstrzygnięcie stąd też motywacja wyborców i szeroki udział tych, którzy mają prawo wybierania prezydenta - powiedział minister Mucha.W jego ocenie frekwencja w drugie turze wyborów prezydenckich, podobnie jak w pierwszej, powinna być bardzo wysoka.Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Należy pamiętać o maseczce i dokumencie tożsamości.