Kolejki przed lokalami wyborczymi [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Szczecina chętnie biorą udział w wyborach. Dziś Polacy zadecydują kto będzie prezydentem kraju przez kolejnych 5 lat.

Reporterka Radia Szczecin pytała wyborców dlaczego głosują w II turze wyścigu o fotel prezydencki.- Byłem głosować, uważam, że jest to obowiązek każdego Polaka, każdego wyborcy. - Głosowałam w pierwszej turze i tak samo głosowałam. - Zawsze głosuję, tak trzeba po prostu. - Jest to obywatelski obowiązek, żeby wybrać jedną z dwóch partii, które zostały, która jest bliższa moim poglądom. - To dla przyszłości. Tego prawa nikt nie może mi odebrać - mówili.W pierwszej turze wyborów frekwencja w Szczecinie wyniosła ponad 67 proc. Obwodowe Komisje Wyborcze czynne są do godziny 21. Do tej pory obowiązuje również cisza wyborcza.Aby móc zagłosować trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty i maseczkę. Warto mieć też własny długopis.