Zlot Zimnowojenny w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Wszystko za sprawą Zlotu Zimnowojennego organizowanego przez Muzeum Oręża Polskiego. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski port jachtowy zamienił się w poligon wojskowy. Wszystko za sprawą Zlotu Zimnowojennego organizowanego przez Muzeum Oręża Polskiego.

Jest to pierwsza impreza o charakterze historyczno-militarnym, którą zorganizowano od momentu wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Wydarzenie ma przypomnieć historię panującego od lat czterdziestych napięcia pomiędzy blokiem wschodnim a państwami zachodnimi.



Na zlot przybyło prawie 70 rekonstruktorów. Dr Łukasz Gładysiak mówi, że do portu na własnych kołach przyjechało też ponad 20 zabytkowych pojazdów.



- Największym wozem, który pojawił się na zlocie, była 12-tonowa ciężarówka Kraz, jedna z ikon "zimnej wojny". Używana przez Armię Radziecką, ale też Wojsko Polskie okresu PRL. Zresztą do dziś w służbie. Amerykański dźwig na ciężarówce. Słynny Hamer w malowaniu z lat 80. Land Rovery w wariancie bojowym, irlandzkim - wymieniał Gładysiak.



Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny wystawę jednocześnie może zwiedzać maksymalnie do 150 osób. Wśród nich wielbiciele militariów, ale też zwykli turyści szukający atrakcji w czasie urlopu. Nasz reporter sprawdził, na co uwagę zwracali zwiedzający.



- Przede wszystkim dzieciaki mają zabawę. Przyszliśmy tu, bo mąż kolekcjonuje takie modele samochodów. Mi się bardzo podoba - mówili zwiedzający.



Szósta edycja zlotu powoli dobiega końca. Impreza po trzech latach powróciła do Kołobrzegu z Podborska, a muzeum zapewnia, że wydarzenie pozostanie nad morzem na stałe.