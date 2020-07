Amerykańskie auta przyjechały na urodziny Franka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ryk silników, zapach benzyny i przede wszystkim pomoc w zdobyciu leku dla małego Franka. Na szczecińskiej Łasztowni, odbywa się zlot samochodowy dla Franka Kępy.

Chory na rdzeniowy zanik mięśni chłopiec obchodzi w niedzielę pierwsze urodziny, a fani motoryzacji postanowili je umilić.- Wrażenia były super. Jazda wszystkich aut robiła wrażenie - oceniali uczestnicy zlotu. - Jeżdżę sportowym samochodem na co dzień, a to że pomagamy dziś, to coś innego i jeżeli można to połączyć z pomaganiem, to jestem za.- Chłopcy ze Stowarzyszenia Amerykańskich Samochodów dowiedzieli się o Franku i zaproponowali, żeby na jego urodziny spotkać się i zrobić zlot dla Frania - mówi Aleksandra Byczkowska, współorganizatorka zlotu American Cars w Szczecinie dla Frania.Na Łasztowni zaparkowało prawie 50 aut. Impreza potrwa do 20.