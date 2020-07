Rowerem wzdłuż Wisły. Szczeciński podróżnik znów w drodze [ZDJĘCIA]

Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin]

Szczeciński podróżnik Ryszard Tunkiewicz znowu wyruszył w drogę. Tym razem zamierza pokonać 1400 km wzdłuż Wisły rowerem.

W niedzielę wyjechał pociągiem do Bielska-Białej i stamtąd zamierza dotrzeć do źródła najdłuższej rzeki w Polsce, aby tam rozpocząć wyprawę, którą nazwał "Projekt Wisła".



- Chcę przejechać rowerem jak najbliżej Wisły. To będzie podróż na dziko i spanie w namiocie, robienie sobie śniadanka w namiocie, kolacji. Samotna podróż w Polsce, ale zarazem trudna - powiedział Tunkiewicz.



Gdyby nie pandemia, Ryszard Tunkiewicz byłby teraz w podróży dookoła świata, którą od dawna planował dla żony Jadwigi. Dziś pani Jadwiga żegnała męża na dworcu, ale to nie jest jej ostatnie słowo.



- Na pewno dołączę do męża. Mam plan, że dojadę do Bydgoszczy pociągiem z rowerem i tam spotkamy się i dokończymy podróż do Bałtyku. W Bałtyku utopimy rower, wykąpiemy się i wrócimy - powiedziała pani Jadwiga.



Ryszard Tunkiewicz jest znany ze swoich nietuzinkowych wypraw. Przeszedł m. in. pieszo wzdłuż Odry, był pieszo w Wilnie i odbył podróż dookoła świata.