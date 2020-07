I Ty możesz pożeglować. Rekrutacja trwa

Morska przygoda dla każdego - trwa rekrutacja do Regat Bałtyckich. I wcale nie trzeba być wilkiem morskim - przede wszystkim trzeba chcieć.

Trasa regat to Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin. Dla tych, którzy chcieliby przeżyć swoją wielką, żeglarską przygodę jest 60 miejsc - załoganci będą zaokrętowani na żaglowcu Pogoria oraz trzech jachtach: Dar Szczecina, Urtica i Zryw.- Udział w regatach to świetna okazja, żeby zdobyć nowe doświadczenie, ale też poznać nowych przyjaciół. Z tego co wiem, to wiele znajomości zawiązuje się na całe życie, więc myślę, że warto - zachęca Małgorzata Miszczuk z Żeglugi Szczecińskiej.Jakie kryteria należy spełniać?- Szukamy osób, które najpóźniej do 15 sierpnia będą miały ukończone 18 lat, mieszkają, pracują lub uczą się w Polsce. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby mieszkające, uczące się bądź pracujące w Szczecinie oraz posiadające umiejętność pływania wpław - dodaje.Rekrutacja trwa do 20 lipca. Szczegóły na stronie internetowej