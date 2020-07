Kradzież rozbójnicza z czekoladą w tle

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ukradli 80 tabliczek czekolady, uderzyli sprzedawcę i uciekli - mowa o dwóch mężczyznach z Kołobrzegu, którzy napadli na jeden z miejscowych sklepów. Ich łupem padła właśnie czekolada.

Gdy pracownik sklepu próbował ich zatrzymać, otrzymał cios pięścią w twarz. Na trop amatorów słodkości wpadli policjanci z wydziału kryminalnego, którzy zatrzymali 30 i 36 latka z Kołobrzegu.



Mężczyznom postawiono zarzut kradzieży rozbójniczej za co grozi do 10 lat więzienia. Obaj mieli już wcześniej konflikt z prawem. Jeden z nich ma do odbycia wyrok i najbliższych kilka miesięcy spędzi w areszcie. Wobec drugiego zastosowano policyjny dozór.