"Pucha dla Pełnego Brzucha II". Ty też możesz pomóc!

Organizuje akcje pomocy dla bezdomnych zwierząt, a teraz sama potrzebuje wsparcia.

Magda Cichecka zbiera jedzenie, koce i inne rzeczy, które trafiają do schronisk i fundacji, zajmujących się psami i kotami bez własnego domu. W zamian - podczas specjalnych akcji - wykonuje zdjęcia portretowe zwierzaków z ich właścicielami. Następne takie spotkanie odbędzie się w sierpniu.Magda prosi jednak o wsparcie przy jego organizacji. Szuka osób, które pomogą jej z transportem i zapewnią dodatkowe atrakcje. - Jeżeli ktoś z was ma ochotę pomóc przy organizacji, przy tym, żeby pozbierać podpisy ze zgodą na publikację zdjęć czy są osoby, które zajmują się behawiorystką czy animacją dla dzieci, mogą udzielić jakichś fajnych porad, zrobić pokazy. Przyda się też większy bus czy samochód dostawczy - wymienia Cichecka.Pucha dla Pełnego Brzucha 2 odbędzie się 15 sierpnia. Wszystkie szczegóły i kontakt do organizatorki można znaleźć pod facebookowym wydarzeniem o tej właśnie nazwie. Podczas poprzedniej edycji udało się zebrać między innymi 700 kilogramów karmy.