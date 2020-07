Nowy tor motocrossowy w Szczecinie coraz bliżej

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Powstanie toru motocrossowego w Szczecinie Kluczu coraz bliżej. Są już niezbędne zgody, by ponad 5-hektarową, miejską działkę w pobliżu drogowego węzła Klucz udostępnić miłośnikom sportów motorowych.

W Szczecinie nie było takiego miejsca, stąd być może rozjeżdżanie przez quady i motory okolicznych lasów - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes Klubu Motorowego Szczecin Andrzej Gaszewski. - Powstaje obiekt sportowy. To nie jest żadna komercyjna inwestycja i ma to skanalizować tą grupę społeczeństwa, która kocha sport motorowy.



Przeciwko inwestycji zebrano wśród mieszkańców kilkaset podpisów. - Tor powstaje w pobliżu autostrady A6 i drogi S3 - tłumaczył prezes Gaszewski. - To jest oddalony już prawie dwa kilometry od zabudowań. Nie będzie nigdy nikt przejeżdżał przez osiedle.



Gaszewski dodał, że powstanie toru to długotrwały proces - pierwsze zawody będą mogły być zorganizowane za dwa, trzy lata.