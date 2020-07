Apel o krew dla motocyklisty

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Motocykliści apelują o pomoc dla swojego kolegi, który ucierpiał w wypadku na drodze S3.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. - Pan Piotr trafił do szpitala i potrzebuje krwi - informuje nasz słuchacz. - Leży w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Niezbędna jest krew Rh 0- lub A Rh-. Krew jest pilnie potrzebna. Kto jest zdecydowany, proszę oddawajcie z adnotacją, że to dla Piotrka motocyklisty, który leży w szpitalu na Unii Lubelskiej.



O oddawanie krwi apeluje też Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Brakuje krwi właściwie wszystkich grup.