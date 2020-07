Od najbliższego weekendu nasi reporterzy będą odwiedzać poszczególne miejscowości, spotkają się ze słuchaczami i rozdadzą radiowe gadżety.

Do tego to Wy w dużej mierze decydujecie, gdzie się pojawimy. Jeśli chcecie, żebyśmy odwiedzili właśnie Was - wypełnijcie nasz formularz na stronie - w treści wpiszcie dlaczego Radio Szczecin to Wasza stacja numer jeden na lato!Podczas pierwszej odsłony akcji - odwiedzimy Świnoujście.Zaczynamy w sobotę od godz. 10.