Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mobilne Centrum Edukacji zajechało do Szczecina. To duży TIR Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który zaparkował we wtorek obok Netto Areny.

Wewnątrz naczepy prowadzone są od rana bezpłatne zajęcia dla nauczycieli oraz młodzieży zainteresowanej nowymi technologiami.



- Wróciliśmy pełną parą na trasę wykorzystując najnowocześniejszą technologię, dzięki której

możemy pokazywać kadrze pedagogicznej to, że lekcje mogą wyglądać inaczej, być ciekawsze. Ze względu na wakacje staramy się również trafiać do dzieciaków - powiedział Kacper Nowak, pracownik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.



Mobilne Centrum Edukacji dostępne jest do godziny 16. Warsztaty realizowane są w grupach 9-osobowych w czasie około 45 minut.