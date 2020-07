Szczecińscy radni o stanie budżetu miasta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niższa nadwyżka operacyjna i mniejsze wpływy do kasy Szczecina, plus "techniczne" zmiany dotyczące wydatków na inwestycje. Radni komisji finansów dyskutowali o stanie budżetu miasta.

Strata dotyczy przede wszystkim tak zwanych dochodów bieżących, czyli na przykład podatków i innych opłat - to ponad 147 milionów złotych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, miasto weźmie kredyt na pokrycie tej straty.



Dyrektor Iwona Bobrek z wydziału zarządzania finansami zwracała uwagę na tak zwaną nadwyżkę operacyjną - gdy miasto ma wyższe dochody niż wydaje. Zamiast prawie 190 milionów złotych, teraz to 65 milionów.



- Jedna uwaga bardzo ważna, wydaje nam się, że jest to podejście ostrożne. Jesteśmy przygotowani - w naszej opinii - na najgorsze, ale liczymy, że ta sytuacja się być może poprawi - dodaje Bobrek.



Mniej pieniędzy dostaną rady osiedla. Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Paweł Adamczyk zapewnił radnych, że jeżeli sytuacja pandemiczna się poprawi, jest szansa na dodatkowe środki.



- My nie zrobimy dwa razy więcej festynów w drugim półroczu, nadrabiając też niewydatkowane środki z pierwszego - tłumaczy Adamczyk.



Zmiany w budżecie dotykają także inwestycji, ale jak usłyszeliśmy, tu zmiany są "techniczne" - na przykład przesunięcie 25 milionów zł na przyszły rok, w związku z dodatkowymi kosztami budowy węzła Łękno.