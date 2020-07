Za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat lat za kratami. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Podszywał się pod nastolatka i składał erotyczne propozycje 14-letniej dziewczynce - teraz mężczyzna z Niebuszewa odpowie przed sądem. Jest at oskarżenia.

33-letni podejrzany w ubiegłym roku zaczepił nastolatkę na jednym z portali internetowych. Napisał że ma 13 lat i chce się zaprzyjaźnić z dziewczynką. Kontakt trwał okołu 4 miesięcy.



W tym czasie prosił dziewczynę o wysyłanie mu zdjęć, na których pokrzywdzona jest nago. Dzwonił też do niej z erotycznymi propozycjami.



Policja ustaliła i zatrzymała mężczyznę. Na wniosek prokuratora sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Podejrzany był w przeszłości karany.



Teraz za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat lat za kratami.